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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 14 июня 2020 г. в Казахстане
15 Июня 2020 08:00
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 313 заболевших коронавирусной инфекцией.
Прирост составил 2,2%.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 77 (2,9%)
Карагандинская область - 47 (3,2%)
город Алматы - 31 (1,0%)
Западно-Казахстанская область - 30 (3,2%)
город Шымкент - 26 (2,3%)
Атырауская область - 23 (1,8%)
Северо-Казахстанская область - 15 (15,6%)
Актюбинская область - 12 (2,3%)
Туркестанская область - 11 (2,5%)
Восточно-Казахстанская область - 10 (4,0%)
Алматинская область - 8 (1,6%)
Жамбылская область - 8 (1,7%)
Кызылординская область - 7 (1,4%)
Павлодарская область - 3 (0,9%)
Костанайская область - 2 (0,9%)
Акмолинская область - 2 (1,0%)
Мангистауская область - 1 (0,3%)
Всего в стране выявлено 14809 заболевших.
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