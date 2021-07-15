Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 14 июля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5314 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1576,

город Алматы - 850,

город Шымкент - 416,

Акмолинская область - 160,

Актюбинская область - 204,

Алматинская область - 144,

Атырауская область - 299,

Восточно-Казахстанская область - 79,

Жамбылская область - 71,

Западно-Казахстанская область - 234,

Карагандинская область - 603,

Костанайская область - 104,

Кызылординская область - 84,

Мангистауская область - 189,

Павлодарская область - 156,

Северо-Казахстанская область - 86,

Туркестанская область - 59.

Всего в стране выявлено 472106 заболевших.