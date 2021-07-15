08:00, 15 Июль 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 14 июля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5314 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1576,
город Алматы - 850,
город Шымкент - 416,
Акмолинская область - 160,
Актюбинская область - 204,
Алматинская область - 144,
Атырауская область - 299,
Восточно-Казахстанская область - 79,
Жамбылская область - 71,
Западно-Казахстанская область - 234,
Карагандинская область - 603,
Костанайская область - 104,
Кызылординская область - 84,
Мангистауская область - 189,
Павлодарская область - 156,
Северо-Казахстанская область - 86,
Туркестанская область - 59.
Всего в стране выявлено 472106 заболевших.