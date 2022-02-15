Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 14 февраля 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1173 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 64

город Алматы - 480

город Шымкент - 13

Акмолинская область - 75

Актюбинская область - 7

Алматинская область - 91

Атырауская область - 4

Восточно-Казахстанская область - 33

Жамбылская область - 19

Западно-Казахстанская область - 25

Карагандинская область - 75

Костанайская область - 45

Кызылординская область - 1

Мангистауская область - 4

Павлодарская область - 141

Северо-Казахстанская область - 95

Туркестанская область - 1





Всего в стране выявлено 1292393 заболевших.