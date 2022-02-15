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    08:00, 15 Февраль 2022 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 14 февраля 2022 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1173 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 64

    город Алматы - 480

    город Шымкент - 13

    Акмолинская область - 75

    Актюбинская область - 7

    Алматинская область - 91

    Атырауская область - 4

    Восточно-Казахстанская область - 33

    Жамбылская область - 19

    Западно-Казахстанская область - 25

    Карагандинская область - 75

    Костанайская область - 45

    Кызылординская область - 1

    Мангистауская область - 4

    Павлодарская область - 141

    Северо-Казахстанская область - 95

    Туркестанская область - 1


    Всего в стране выявлено 1292393 заболевших.

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