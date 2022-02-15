08:00, 15 Февраль 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 14 февраля 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1173 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 64
город Алматы - 480
город Шымкент - 13
Акмолинская область - 75
Актюбинская область - 7
Алматинская область - 91
Атырауская область - 4
Восточно-Казахстанская область - 33
Жамбылская область - 19
Западно-Казахстанская область - 25
Карагандинская область - 75
Костанайская область - 45
Кызылординская область - 1
Мангистауская область - 4
Павлодарская область - 141
Северо-Казахстанская область - 95
Туркестанская область - 1
Всего в стране выявлено 1292393 заболевших.