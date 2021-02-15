РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:00, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 14 февраля 2021 г. в Казахстане

    None
    None

    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 772 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов: город Нур-Султан - 92, город Алматы - 102, город Шымкент - 13, Акмолинская область - 64, Актюбинская область - 13, Алматинская область - 61, Атырауская область - 38, Восточно-Казахстанская область - 53, Жамбылская область - 16, Западно-Казахстанская область - 38, Карагандинская область - 40, Костанайская область - 73, Кызылординская область - 13, Мангистауская область - 7, Павлодарская область - 101, Северо-Казахстанская область - 42, Туркестанская область - 6.

    Всего в стране выявлено 202573 заболевших.

    Теги:
    Официальные источники (служебная)
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:51
    Более 200 очередников не могут получить квартиры в Петропавловске
    Сегодня, 11:44
    Водительские права по новым правилам будут получать казахстанцы
    Сегодня, 11:37
    Низкий уровень культуры вождения и дисциплины на дорогах отметил Алихан Смаилов
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!