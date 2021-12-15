РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:00, 15 Декабрь 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 14 декабря 2021 г. в Казахстане

    None
    None

    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 488 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 62,

    город Алматы - 38,

    город Шымкент - 5,

    Акмолинская область - 58,

    Актюбинская область - 5,

    Алматинская область - 17,

    Атырауская область - 6,

    Восточно-Казахстанская область - 20,

    Жамбылская область - 1,

    Западно-Казахстанская область - 10,

    Карагандинская область - 74,

    Костанайская область - 38,

    Кызылординская область - 5,

    Мангистауская область - 9,

    Павлодарская область - 65,

    Северо-Казахстанская область - 73,

    Туркестанская область - 2.

    Всего в стране выявлено 980860 заболевших.

    Теги:
    Официальные источники (служебная)
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:13
    Визит Президента в Германию, блэкаут Караганды, «нет» коронавирусу, победы на Азиаде — обзор недели
    Сегодня, 13:58
    Казахстанская боксерша Наталья Богданова гарантировала себе медаль Азиады
    Сегодня, 13:46
    Взрыв произошел в Анкаре
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!