Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 14 декабря 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 488 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 62,

город Алматы - 38,

город Шымкент - 5,

Акмолинская область - 58,

Актюбинская область - 5,

Алматинская область - 17,

Атырауская область - 6,

Восточно-Казахстанская область - 20,

Жамбылская область - 1,

Западно-Казахстанская область - 10,

Карагандинская область - 74,

Костанайская область - 38,

Кызылординская область - 5,

Мангистауская область - 9,

Павлодарская область - 65,

Северо-Казахстанская область - 73,

Туркестанская область - 2.

Всего в стране выявлено 980860 заболевших.