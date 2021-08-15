08:00, 15 Август 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 14 августа 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7427 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 950,
город Алматы - 1511,
город Шымкент - 572,
Акмолинская область - 280,
Актюбинская область - 440,
Алматинская область - 360,
Атырауская область - 552,
Восточно-Казахстанская область - 150,
Жамбылская область - 178,
Западно-Казахстанская область - 147,
Карагандинская область - 1098,
Костанайская область - 274,
Кызылординская область - 139,
Мангистауская область - 173,
Павлодарская область - 315,
Северо-Казахстанская область - 170,
Туркестанская область - 118.
Всего в стране выявлено 687259 заболевших.