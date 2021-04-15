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    08:00, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 14 апреля 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 2641 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 650,

    город Алматы - 657,

    город Шымкент - 111,

    Акмолинская область - 85,

    Актюбинская область - 109,

    Алматинская область - 220,

    Атырауская область - 113,

    Восточно-Казахстанская область - 95,

    Жамбылская область - 38,

    Западно-Казахстанская область - 117,

    Карагандинская область - 202,

    Костанайская область - 28,

    Кызылординская область - 65,

    Мангистауская область - 52,

    Павлодарская область - 45,

    Северо-Казахстанская область - 26,

    Туркестанская область - 28.

    Всего в стране выявлено 278695 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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