Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 14 апреля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 2641 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 650,

город Алматы - 657,

город Шымкент - 111,

Акмолинская область - 85,

Актюбинская область - 109,

Алматинская область - 220,

Атырауская область - 113,

Восточно-Казахстанская область - 95,

Жамбылская область - 38,

Западно-Казахстанская область - 117,

Карагандинская область - 202,

Костанайская область - 28,

Кызылординская область - 65,

Мангистауская область - 52,

Павлодарская область - 45,

Северо-Казахстанская область - 26,

Туркестанская область - 28.

Всего в стране выявлено 278695 заболевших.