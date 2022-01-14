08:00, 14 Январь 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 13 января 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 10418 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 5548,
город Алматы - 1115,
город Шымкент - 370,
Акмолинская область - 290,
Актюбинская область - 323,
Алматинская область - 257,
Атырауская область - 437,
Восточно-Казахстанская область - 31,
Жамбылская область - 104,
Западно-Казахстанская область - 186,
Карагандинская область - 820,
Костанайская область - 97,
Кызылординская область - 318,
Мангистауская область - 200,
Павлодарская область - 150,
Северо-Казахстанская область - 25,
Туркестанская область - 147.
Всего в стране выявлены 1024004 заболевших.