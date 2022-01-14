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    08:00, 14 Январь 2022 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 13 января 2022 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 10418 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 5548,

    город Алматы - 1115,

    город Шымкент - 370,

    Акмолинская область - 290,

    Актюбинская область - 323,

    Алматинская область - 257,

    Атырауская область - 437,

    Восточно-Казахстанская область - 31,

    Жамбылская область - 104,

    Западно-Казахстанская область - 186,

    Карагандинская область - 820,

    Костанайская область - 97,

    Кызылординская область - 318,

    Мангистауская область - 200,

    Павлодарская область - 150,

    Северо-Казахстанская область - 25,

    Туркестанская область - 147.

    Всего в стране выявлены 1024004 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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