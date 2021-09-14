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    08:00, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 13 сентября 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 2801 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    город Нур-Султан - 324,

    город Алматы - 611,

    город Шымкент - 99,

    Акмолинская область - 187,

    Актюбинская область - 104,

    Алматинская область - 218,

    Атырауская область - 77,

    Восточно-Казахстанская область - 152,

    Жамбылская область - 31,

    Западно-Казахстанская область - 31,

    Карагандинская область - 381,

    Костанайская область - 156,

    Кызылординская область - 44,

    Мангистауская область - 86,

    Павлодарская область - 197,

    Северо-Казахстанская область - 75,

    Туркестанская область - 28.

    Всего в стране выявлено 845388 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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