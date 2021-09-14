08:00, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 13 сентября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 2801 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 324,
город Алматы - 611,
город Шымкент - 99,
Акмолинская область - 187,
Актюбинская область - 104,
Алматинская область - 218,
Атырауская область - 77,
Восточно-Казахстанская область - 152,
Жамбылская область - 31,
Западно-Казахстанская область - 31,
Карагандинская область - 381,
Костанайская область - 156,
Кызылординская область - 44,
Мангистауская область - 86,
Павлодарская область - 197,
Северо-Казахстанская область - 75,
Туркестанская область - 28.
Всего в стране выявлено 845388 заболевших.