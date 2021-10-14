08:00, 14 Октябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 13 октября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1985 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 270,
город Алматы - 350,
город Шымкент - 81,
Акмолинская область - 120,
Актюбинская область - 78,
Алматинская область - 142,
Атырауская область - 51,
Восточно-Казахстанская область - 135,
Жамбылская область - 35,
Западно-Казахстанская область - 66,
Карагандинская область - 163,
Костанайская область - 97,
Кызылординская область - 42,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 154,
Северо-Казахстанская область - 149,
Туркестанская область - 45.
Всего в стране выявлены 910832 заболевших.