08:00, 14 Ноябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 13 ноября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1133 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 102,
город Алматы - 137,
город Шымкент - 19,
Акмолинская область - 85,
Актюбинская область - 14,
Алматинская область - 72,
Атырауская область - 20,
Восточно-Казахстанская область - 70,
Жамбылская область - 12,
Западно-Казахстанская область - 35,
Карагандинская область - 123,
Костанайская область - 115,
Кызылординская область - 23,
Мангистауская область - 8,
Павлодарская область - 128,
Северо-Казахстанская область - 157,
Туркестанская область - 13.
Всего в стране выявлено 956499 заболевших.