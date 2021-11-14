Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 13 ноября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1133 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 102,

город Алматы - 137,

город Шымкент - 19,

Акмолинская область - 85,

Актюбинская область - 14,

Алматинская область - 72,

Атырауская область - 20,

Восточно-Казахстанская область - 70,

Жамбылская область - 12,

Западно-Казахстанская область - 35,

Карагандинская область - 123,

Костанайская область - 115,

Кызылординская область - 23,

Мангистауская область - 8,

Павлодарская область - 128,

Северо-Казахстанская область - 157,

Туркестанская область - 13.

Всего в стране выявлено 956499 заболевших.