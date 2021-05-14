Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 13 мая 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2549 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 452,

город Алматы - 557,

город Шымкент - 125,

Акмолинская область - 130,

Актюбинская область - 102,

Алматинская область - 222,

Атырауская область - 75,

Восточно-Казахстанская область - 102,

Жамбылская область - 34,

Западно-Казахстанская область - 123,

Карагандинская область - 348,

Костанайская область - 27,

Кызылординская область - 31,

Мангистауская область - 46,

Павлодарская область - 102,

Северо-Казахстанская область - 25,

Туркестанская область - 48.

Всего в стране выявлено 353140 заболевших.