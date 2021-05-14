08:00, 14 Май 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 13 мая 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2549 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 452,
город Алматы - 557,
город Шымкент - 125,
Акмолинская область - 130,
Актюбинская область - 102,
Алматинская область - 222,
Атырауская область - 75,
Восточно-Казахстанская область - 102,
Жамбылская область - 34,
Западно-Казахстанская область - 123,
Карагандинская область - 348,
Костанайская область - 27,
Кызылординская область - 31,
Мангистауская область - 46,
Павлодарская область - 102,
Северо-Казахстанская область - 25,
Туркестанская область - 48.
Всего в стране выявлено 353140 заболевших.