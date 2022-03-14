08:00, 14 Март 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 13 марта 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 64 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 8,
город Алматы - 31,
город Шымкент - 1,
Акмолинская область - 1,
Алматинская область - 4,
Восточно-Казахстанская область - 1,
Жамбылская область - 1,
Карагандинская область - 1,
Костанайская область - 2,
Павлодарская область - 1,
Северо-Казахстанская область - 12,
Туркестанская область - 1.
Всего в стране выявлено 1304506 заболевших.