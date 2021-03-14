Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 13 марта 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1049 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 173,

город Алматы - 360,

город Шымкент - 7,

Акмолинская область - 57,

Актюбинская область - 12,

Алматинская область - 86,

Атырауская область - 45,

Восточно-Казахстанская область - 24,

Жамбылская область - 16,

Западно-Казахстанская область - 60,

Карагандинская область - 72,

Костанайская область - 48,

Мангистауская область - 3,

Павлодарская область - 50,

Северо-Казахстанская область - 28,

Туркестанская область - 8.





Всего в стране выявлено 223720 заболевших.