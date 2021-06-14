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    08:00, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 13 июня 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 967 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 215,

    город Алматы - 96,

    город Шымкент - 42,

    Акмолинская область - 43,

    Актюбинская область - 12,

    Алматинская область - 29,

    Атырауская область - 43,

    Восточно-Казахстанская область - 72,

    Жамбылская область - 22,

    Западно-Казахстанская область - 51,

    Карагандинская область - 165,

    Костанайская область - 33,

    Кызылординская область - 25,

    Мангистауская область - 34,

    Павлодарская область - 50,

    Северо-Казахстанская область - 13,

    Туркестанская область - 22.

    Всего в стране выявлено 402239 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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