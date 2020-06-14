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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 13 июня 2020 г. в Казахстане

14 Июня 2020 08:00
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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 13 июня 2020 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 258 заболевших коронавирусной инфекцией.

Прирост составил 1,8%.

В разрезе регионов:

Карагандинская область - 56 (3,9%)

город Нур-Султан - 39 (1,5%)

город Алматы - 31 (1,0%)

Западно-Казахстанская область - 24 (2,6%)

Восточно-Казахстанская область - 18 (7,7%)

Актюбинская область - 14 (2,8%)

Павлодарская область - 13 (3,9%)

Северо-Казахстанская область - 12 (14,3%)

город Шымкент - 10 (0,9%)

Атырауская область - 9 (0,7%)

Алматинская область - 7 (1,4%)

Жамбылская область - 7 (1,5%)

Мангистауская область - 7 (1,9%)

Акмолинская область - 3 (1,6%)

Костанайская область - 3 (1,4%)

Туркестанская область - 3 (0,7%)

Кызылординская область - 2 (0,4%)

Всего в стране выявлено 14496 заболевших.

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