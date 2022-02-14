08:00, 14 Февраль 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 13 февраля 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1311 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 112
город Алматы - 382
город Шымкент - 7
Акмолинская область - 108
Актюбинская область - 22
Алматинская область - 70
Атырауская область - 17
Восточно-Казахстанская область - 36
Жамбылская область - 13
Западно-Казахстанская область - 36
Карагандинская область - 74
Костанайская область - 115
Кызылординская область - 12
Мангистауская область - 5
Павлодарская область - 157
Северо-Казахстанская область - 143
Туркестанская область - 2
Всего в стране выявлено 1291220 заболевших.