Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 13 февраля 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1311 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 112

город Алматы - 382

город Шымкент - 7

Акмолинская область - 108

Актюбинская область - 22

Алматинская область - 70

Атырауская область - 17

Восточно-Казахстанская область - 36

Жамбылская область - 13

Западно-Казахстанская область - 36

Карагандинская область - 74

Костанайская область - 115

Кызылординская область - 12

Мангистауская область - 5

Павлодарская область - 157

Северо-Казахстанская область - 143

Туркестанская область - 2





Всего в стране выявлено 1291220 заболевших.



