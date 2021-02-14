Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 13 февраля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 837 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 53,

город Алматы - 110,

город Шымкент - 5,

Акмолинская область - 69,

Актюбинская область - 11,

Алматинская область - 53,

Атырауская область - 30,

Восточно-Казахстанская область - 61,

Жамбылская область - 14,

Западно-Казахстанская область - 77,

Карагандинская область - 69,

Костанайская область - 75,

Кызылординская область - 17,

Мангистауская область - 10,

Павлодарская область - 130,

Северо-Казахстанская область - 49,

Туркестанская область - 4.





Всего в стране выявлено 201801 заболевший.