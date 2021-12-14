08:00, 14 Декабрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 13 декабря 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 397 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 53,
город Алматы - 19,
город Шымкент - 5,
Акмолинская область - 65,
Актюбинская область - 6,
Алматинская область - 12,
Атырауская область - 5,
Восточно-Казахстанская область - 12,
Жамбылская область - 1,
Западно-Казахстанская область - 5,
Карагандинская область - 81,
Костанайская область - 14,
Кызылординская область - 1,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 57,
Северо-Казахстанская область - 57,
Туркестанская область - 2.
Всего в стране выявлены 980372 заболевших.