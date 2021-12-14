Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 13 декабря 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 397 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 53,

город Алматы - 19,

город Шымкент - 5,

Акмолинская область - 65,

Актюбинская область - 6,

Алматинская область - 12,

Атырауская область - 5,

Восточно-Казахстанская область - 12,

Жамбылская область - 1,

Западно-Казахстанская область - 5,

Карагандинская область - 81,

Костанайская область - 14,

Кызылординская область - 1,

Мангистауская область - 2,

Павлодарская область - 57,

Северо-Казахстанская область - 57,

Туркестанская область - 2.

Всего в стране выявлены 980372 заболевших.