08:00, 14 Август 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 13 августа 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7510 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 998
город Алматы - 1519
город Шымкент - 565
Акмолинская область - 279
Актюбинская область - 434
Алматинская область - 350
Атырауская область - 467
Восточно-Казахстанская область - 192
Жамбылская область - 149
Западно-Казахстанская область - 153
Карагандинская область - 1084
Костанайская область - 278
Кызылординская область - 220
Мангистауская область - 209
Павлодарская область - 323
Северо-Казахстанская область - 165
Туркестанская область - 125
Всего в стране выявлены 679832 заболевших.