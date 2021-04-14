08:00, 14 Апрель 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 13 апреля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2229 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 465,
город Алматы - 612,
город Шымкент - 74,
Акмолинская область - 98,
Актюбинская область - 100,
Алматинская область - 226,
Атырауская область - 93,
Восточно-Казахстанская область - 25,
Жамбылская область - 36,
Западно-Казахстанская область - 115,
Карагандинская область - 197,
Костанайская область - 29,
Кызылординская область - 32,
Мангистауская область - 31,
Павлодарская область - 41,
Северо-Казахстанская область - 33,
Туркестанская область - 22.
Всего в стране выявлены 276054 заболевших.