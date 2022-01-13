08:00, 13 Январь 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 12 января 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 9122 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 5118,
город Алматы - 1205,
город Шымкент - 320,
Акмолинская область - 138,
Актюбинская область - 225,
Алматинская область - 133,
Атырауская область - 243,
Восточно-Казахстанская область - 95,
Жамбылская область - 69,
Западно-Казахстанская область - 93,
Карагандинская область - 669,
Костанайская область - 94,
Кызылординская область - 268,
Мангистауская область - 179,
Павлодарская область - 85,
Северо-Казахстанская область - 59,
Туркестанская область - 129.
Всего в стране выявлено 1013586 заболевших.