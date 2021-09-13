08:00, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 12 сентября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3088 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 325,
город Алматы - 719,
город Шымкент - 95,
Акмолинская область - 194,
Актюбинская область - 140,
Алматинская область - 218,
Атырауская область - 86,
Восточно-Казахстанская область - 158,
Жамбылская область - 58,
Западно-Казахстанская область - 69,
Карагандинская область - 379,
Костанайская область - 159,
Кызылординская область - 51,
Мангистауская область - 123,
Павлодарская область - 204,
Северо-Казахстанская область - 73,
Туркестанская область - 37.
Всего в стране выявлено 842587 заболевших.