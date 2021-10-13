08:00, 13 Октябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 12 октября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1707 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 240,
город Алматы - 269,
город Шымкент - 63,
Акмолинская область - 115,
Актюбинская область - 77,
Алматинская область - 137,
Атырауская область - 43,
Восточно-Казахстанская область - 74,
Жамбылская область - 25,
Западно-Казахстанская область - 49,
Карагандинская область - 158,
Костанайская область - 98,
Кызылординская область - 28,
Мангистауская область - 14,
Павлодарская область - 150,
Северо-Казахстанская область - 136,
Туркестанская область - 31.
Всего в стране выявлено 908847 заболевших.