08:00, 13 Ноябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 12 ноября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1220 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 103,
город Алматы - 149,
город Шымкент - 31,
Акмолинская область - 88,
Актюбинская область - 22,
Алматинская область - 66,
Атырауская область - 27,
Восточно-Казахстанская область - 88,
Жамбылская область - 14,
Западно-Казахстанская область - 36,
Карагандинская область - 110,
Костанайская область - 118,
Кызылординская область - 31,
Мангистауская область - 13,
Павлодарская область - 134,
Северо-Казахстанская область - 169,
Туркестанская область - 21.
Всего в стране выявлено 955366 заболевших.