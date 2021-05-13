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    08:00, 13 Май 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 12 мая 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2283 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 389,

    город Алматы - 597,

    город Шымкент - 82,

    Акмолинская область - 104,

    Актюбинская область - 87,

    Алматинская область - 216,

    Атырауская область - 75,

    Восточно-Казахстанская область - 87,

    Жамбылская область - 37,

    Западно-Казахстанская область - 97,

    Карагандинская область - 250,

    Костанайская область - 26,

    Кызылординская область - 30,

    Мангистауская область - 37,

    Павлодарская область - 109,

    Северо-Казахстанская область - 35,

    Туркестанская область - 25.

    Всего в стране выявлен 350591 заболевший.

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    Официальные источники (служебная)
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