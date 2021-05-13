08:00, 13 Май 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 12 мая 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2283 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 389,
город Алматы - 597,
город Шымкент - 82,
Акмолинская область - 104,
Актюбинская область - 87,
Алматинская область - 216,
Атырауская область - 75,
Восточно-Казахстанская область - 87,
Жамбылская область - 37,
Западно-Казахстанская область - 97,
Карагандинская область - 250,
Костанайская область - 26,
Кызылординская область - 30,
Мангистауская область - 37,
Павлодарская область - 109,
Северо-Казахстанская область - 35,
Туркестанская область - 25.
Всего в стране выявлен 350591 заболевший.