Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 12 марта 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 98 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 8,

город Алматы - 41,

город Шымкент - 1,

Акмолинская область - 2,

Алматинская область - 5,

Восточно-Казахстанская область - 4,

Жамбылская область - 2,

Западно-Казахстанская область - 3,

Карагандинская область - 5,

Костанайская область - 9,

Павлодарская область - 4,

Северо-Казахстанская область - 14.





Всего в стране выявлено 1304442 заболевших.