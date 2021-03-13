08:00, 13 Март 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 12 марта 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1002 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 152,
город Алматы - 293,
город Шымкент - 25,
Акмолинская область - 50,
Актюбинская область - 29,
Алматинская область - 90,
Атырауская область - 42,
Восточно-Казахстанская область - 35,
Жамбылская область - 13,
Западно-Казахстанская область - 68,
Карагандинская область - 74,
Костанайская область - 48,
Кызылординская область - 5,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 50,
Северо-Казахстанская область - 21,
Туркестанская область - 4.
Всего в стране выявлено 222671 заболевших.