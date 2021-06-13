Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 12 июня 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1058 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 257,

город Алматы - 111,

город Шымкент - 30,

Акмолинская область - 45,

Актюбинская область - 17,

Алматинская область - 46,

Атырауская область - 48,

Восточно-Казахстанская область - 87,

Жамбылская область - 20,

Западно-Казахстанская область - 82,

Карагандинская область - 171,

Костанайская область - 34,

Кызылординская область - 11,

Мангистауская область - 25,

Павлодарская область - 44,

Северо-Казахстанская область - 16,

Туркестанская область - 14.

Всего в стране выявлены 401272 заболевших.