08:00, 13 Июнь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 12 июня 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1058 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 257,
город Алматы - 111,
город Шымкент - 30,
Акмолинская область - 45,
Актюбинская область - 17,
Алматинская область - 46,
Атырауская область - 48,
Восточно-Казахстанская область - 87,
Жамбылская область - 20,
Западно-Казахстанская область - 82,
Карагандинская область - 171,
Костанайская область - 34,
Кызылординская область - 11,
Мангистауская область - 25,
Павлодарская область - 44,
Северо-Казахстанская область - 16,
Туркестанская область - 14.
Всего в стране выявлены 401272 заболевших.