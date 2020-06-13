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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 12 июня 2020 г. в Казахстане

13 Июня 2020 08:00
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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 12 июня 2020 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 366 заболевших коронавирусной инфекцией.

Прирост составил 2,6%.

В разрезе регионов:

Карагандинская область - 77 (5,7%)

город Алматы – 46 (1,5%)

город Шымкент – 46 (4,4%)

город Нур-Султан - 24 (0,9%)

Павлодарская область - 35 (11,7%)

Атырауская область – 32 (2,6%)

Западно-Казахстанская область – 20 (2,2%)

Туркестанская область – 20 (4,8%)

Актюбинская область – 10 (2,0%)

Алматинская область – 10 (2,0%)

Восточно-Казахстанская область -10 (4,5%)

Жамбылская область - 9 (1,9%)

Северо-Казахстанская область - 8 (10,5%)

Кызылординская область – 7 (1,4%)

Костанайская область - 5 (2,4%)

Акмолинская область – 4 (2,2%)

Мангистауская область – 3 (0,8%)

Всего в стране выявлено 14238 заболевших.

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