Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 12 июля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 3693 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 978,

город Алматы - 535,

город Шымкент - 169,

Акмолинская область - 140,

Актюбинская область - 36,

Алматинская область - 86,

Атырауская область - 334,

Восточно-Казахстанская область - 63,

Жамбылская область - 52,

Западно-Казахстанская область - 142,

Карагандинская область - 596,

Костанайская область - 95,

Кызылординская область - 60,

Мангистауская область - 141,

Павлодарская область - 134,

Северо-Казахстанская область - 55,

Туркестанская область - 77.

Всего в стране выявлено 462417 заболевших.