08:00, 13 Февраль 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 12 февраля 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1957 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 199
город Алматы - 488
город Шымкент - 19
Акмолинская область - 128
Актюбинская область - 29
Алматинская область - 150
Атырауская область - 24
Восточно-Казахстанская область - 96
Жамбылская область - 54
Западно-Казахстанская область - 48
Карагандинская область - 194
Костанайская область - 146
Кызылординская область - 16
Мангистауская область - 9
Павлодарская область - 166
Северо-Казахстанская область - 185
Туркестанская область - 6
Всего в стране выявлено 1289909 заболевших.