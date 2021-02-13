Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 12 февраля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 920 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 95

город Алматы - 116

город Шымкент - 7

Акмолинская область - 75

Актюбинская область - 23

Алматинская область - 63

Атырауская область - 48

Восточно-Казахстанская область - 45

Жамбылская область - 15

Западно-Казахстанская область - 62

Карагандинская область - 60

Костанайская область - 77

Кызылординская область - 18

Мангистауская область - 3

Павлодарская область - 150

Северо-Казахстанская область - 59

Туркестанская область - 4





Всего в стране выявлено 200964 заболевших.