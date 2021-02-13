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    08:00, 13 Февраль 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 12 февраля 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 920 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 95

    город Алматы - 116

    город Шымкент - 7

    Акмолинская область - 75

    Актюбинская область - 23

    Алматинская область - 63

    Атырауская область - 48

    Восточно-Казахстанская область - 45

    Жамбылская область - 15

    Западно-Казахстанская область - 62

    Карагандинская область - 60

    Костанайская область - 77

    Кызылординская область - 18

    Мангистауская область - 3

    Павлодарская область - 150

    Северо-Казахстанская область - 59

    Туркестанская область - 4


    Всего в стране выявлено 200964 заболевших.

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