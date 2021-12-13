08:00, 13 Декабрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 12 декабря 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 491 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 81,
город Алматы - 14,
город Шымкент - 5,
Акмолинская область - 59,
Актюбинская область - 2,
Алматинская область - 12,
Восточно-Казахстанская область - 12,
Жамбылская область - 2,
Западно-Казахстанская область - 10,
Карагандинская область - 90,
Костанайская область - 60,
Кызылординская область - 3,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 66,
Северо-Казахстанская область - 66,
Туркестанская область - 6.
Всего в стране выявлено 979975 заболевших.