08:00, 13 Август 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 12 августа 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7798 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1276,
город Алматы - 1507,
город Шымкент - 532,
Акмолинская область - 278,
Актюбинская область - 416,
Алматинская область - 300,
Атырауская область - 470,
Восточно-Казахстанская область - 259,
Жамбылская область - 145,
Западно-Казахстанская область - 161,
Карагандинская область - 1144,
Костанайская область - 271,
Кызылординская область - 219,
Мангистауская область - 213,
Павлодарская область - 329,
Северо-Казахстанская область - 170,
Туркестанская область - 108.
Всего в стране выявлены 672322 заболевших.