Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 12 апреля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2016 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 337,

город Алматы - 598,

город Шымкент - 20,

Акмолинская область - 90,

Актюбинская область - 85,

Алматинская область - 263,

Атырауская область - 34,

Восточно-Казахстанская область - 20,

Жамбылская область - 51,

Западно-Казахстанская область - 113,

Карагандинская область - 203,

Костанайская область - 30,

Кызылординская область - 51,

Мангистауская область - 9,

Павлодарская область - 57,

Северо-Казахстанская область - 31,

Туркестанская область - 24.

Всего в стране выявлено 273825 заболевших.