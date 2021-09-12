08:00, 12 Сентябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 11 сентября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3575 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 316,
город Алматы - 869,
город Шымкент - 115,
Акмолинская область - 198,
Актюбинская область - 187,
Алматинская область - 332,
Атырауская область - 90,
Восточно-Казахстанская область - 164,
Жамбылская область - 65,
Западно-Казахстанская область - 94,
Карагандинская область - 405,
Костанайская область - 170,
Кызылординская область - 85,
Мангистауская область - 139,
Павлодарская область - 213,
Северо-Казахстанская область - 87,
Туркестанская область - 46.
Всего в стране выявлено 839499 заболевших.