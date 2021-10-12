08:00, 12 Октябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 11 октября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1499 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
город Нур-Султан - 271,
город Алматы - 238,
город Шымкент - 37,
Акмолинская область - 110,
Актюбинская область - 28,
Алматинская область - 112,
Атырауская область - 13,
Восточно-Казахстанская область - 95,
Жамбылская область - 11,
Западно-Казахстанская область - 18,
Карагандинская область - 157,
Костанайская область - 97,
Кызылординская область - 13,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 155,
Северо-Казахстанская область - 122,
Туркестанская область - 19.
Всего в стране выявлено 907140 заболевших.