08:00, 12 Ноябрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 11 ноября 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1260 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 121,
город Алматы - 146,
город Шымкент - 32,
Акмолинская область - 98,
Актюбинская область - 20,
Алматинская область - 83,
Атырауская область - 28,
Восточно-Казахстанская область - 93,
Жамбылская область - 15,
Западно-Казахстанская область - 38,
Карагандинская область - 135,
Костанайская область - 116,
Кызылординская область - 24,
Мангистауская область - 6,
Павлодарская область - 129,
Северо-Казахстанская область - 161,
Туркестанская область - 15.
Всего в стране выявлено 954146 заболевших.