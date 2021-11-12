Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 11 ноября 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1260 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 121,

город Алматы - 146,

город Шымкент - 32,

Акмолинская область - 98,

Актюбинская область - 20,

Алматинская область - 83,

Атырауская область - 28,

Восточно-Казахстанская область - 93,

Жамбылская область - 15,

Западно-Казахстанская область - 38,

Карагандинская область - 135,

Костанайская область - 116,

Кызылординская область - 24,

Мангистауская область - 6,

Павлодарская область - 129,

Северо-Казахстанская область - 161,

Туркестанская область - 15.

Всего в стране выявлено 954146 заболевших.