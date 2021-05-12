Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 11 мая 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1811 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 310,

город Алматы - 391,

город Шымкент - 69,

Акмолинская область - 92,

Актюбинская область - 50,

Алматинская область - 162,

Атырауская область - 70,

Восточно-Казахстанская область - 91,

Жамбылская область - 36,

Западно-Казахстанская область - 94,

Карагандинская область - 200,

Костанайская область - 25,

Кызылординская область - 28,

Мангистауская область - 41,

Павлодарская область - 111,

Северо-Казахстанская область - 15,

Туркестанская область - 26.

Всего в стране выявлено 348308 заболевших.