08:00, 12 Май 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 11 мая 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1811 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 310,
город Алматы - 391,
город Шымкент - 69,
Акмолинская область - 92,
Актюбинская область - 50,
Алматинская область - 162,
Атырауская область - 70,
Восточно-Казахстанская область - 91,
Жамбылская область - 36,
Западно-Казахстанская область - 94,
Карагандинская область - 200,
Костанайская область - 25,
Кызылординская область - 28,
Мангистауская область - 41,
Павлодарская область - 111,
Северо-Казахстанская область - 15,
Туркестанская область - 26.
Всего в стране выявлено 348308 заболевших.