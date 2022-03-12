Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 11 марта 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 124 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 9,

город Алматы - 40,

город Шымкент - 4,

Акмолинская область - 3,

Актюбинская область - 3,

Алматинская область - 3,

Атырауская область - 8,

Восточно-Казахстанская область - 10,

Жамбылская область - 2,

Западно-Казахстанская область - 3,

Карагандинская область - 6,

Костанайская область - 5,

Кызылординская область - 1,

Павлодарская область - 7,

Северо-Казахстанская область - 17,

Туркестанская область - 3.





Всего в стране выявлено 1304344 заболевших.