Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 11 марта 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 899 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 112,

город Алматы - 237,

город Шымкент - 9,

Акмолинская область - 55,

Актюбинская область - 39,

Алматинская область - 76,

Атырауская область - 41,

Восточно-Казахстанская область - 34,

Жамбылская область - 9,

Западно-Казахстанская область - 71,

Карагандинская область - 68,

Костанайская область - 49,

Кызылординская область - 4,

Павлодарская область - 52,

Северо-Казахстанская область - 38,

Туркестанская область - 5.





Всего в стране выявлено 221669 заболевших.