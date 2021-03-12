08:00, 12 Март 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 11 марта 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 899 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 112,
город Алматы - 237,
город Шымкент - 9,
Акмолинская область - 55,
Актюбинская область - 39,
Алматинская область - 76,
Атырауская область - 41,
Восточно-Казахстанская область - 34,
Жамбылская область - 9,
Западно-Казахстанская область - 71,
Карагандинская область - 68,
Костанайская область - 49,
Кызылординская область - 4,
Павлодарская область - 52,
Северо-Казахстанская область - 38,
Туркестанская область - 5.
Всего в стране выявлено 221669 заболевших.