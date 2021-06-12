08:00, 12 Июнь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 11 июня 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1118 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 286,
город Алматы - 124,
город Шымкент - 29,
Акмолинская область - 52,
Актюбинская область - 19,
Алматинская область - 50,
Атырауская область - 48,
Восточно-Казахстанская область - 85,
Жамбылская область - 19,
Западно-Казахстанская область - 80,
Карагандинская область - 174,
Костанайская область - 34,
Кызылординская область - 13,
Мангистауская область - 35,
Павлодарская область - 42,
Северо-Казахстанская область - 16,
Туркестанская область - 12.
Всего в стране выявлено 400214 заболевших.