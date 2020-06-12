+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 15 °С
USD 399.47 EUR 454.64
RUB 5.80 CNY 56.53
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 11 июня 2020 г. в Казахстане

12 Июня 2020 08:00
Поделиться:
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 11 июня 2020 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 314 заболевших коронавирусной инфекцией.

Прирост составил 2,3%.

В разрезе регионов:

Карагандинская область - 52 (4,0%)

город Нур-Султан - 50 (1,9%)

Актюбинская область - 48 (10,8%)

город Алматы - 48 (1,6%)

город Шымкент - 29 (2,8%)

Алматинская область - 20 (4,3%)

Западно-Казахстанская область - 15 (1,7%)

Атырауская область - 14 (1,1%)

Мангистауская область - 11 (3,1%)

Восточно-Казахстанская область - 9 (4,2%)

Жамбылская область - 5 (1,1%)

Туркестанская область - 4 (1,0%)

Северо-Казахстанская область - 4 (5,6%)

Акмолинская область - 2 (1,1%)

Павлодарская область - 2 (0,7%)

Костанайская область - 1 (0,5%)

Всего в стране выявлено 13872 заболевших.

Подписывайтесь на наш канал:

Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив