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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 11 июня 2020 г. в Казахстане
12 Июня 2020 08:00
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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 314 заболевших коронавирусной инфекцией.
Прирост составил 2,3%.
В разрезе регионов:
Карагандинская область - 52 (4,0%)
город Нур-Султан - 50 (1,9%)
Актюбинская область - 48 (10,8%)
город Алматы - 48 (1,6%)
город Шымкент - 29 (2,8%)
Алматинская область - 20 (4,3%)
Западно-Казахстанская область - 15 (1,7%)
Атырауская область - 14 (1,1%)
Мангистауская область - 11 (3,1%)
Восточно-Казахстанская область - 9 (4,2%)
Жамбылская область - 5 (1,1%)
Туркестанская область - 4 (1,0%)
Северо-Казахстанская область - 4 (5,6%)
Акмолинская область - 2 (1,1%)
Павлодарская область - 2 (0,7%)
Костанайская область - 1 (0,5%)
Всего в стране выявлено 13872 заболевших.
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