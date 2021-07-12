Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 11 июля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3899 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 950,

город Алматы - 638,

город Шымкент - 264,

Акмолинская область - 139,

Актюбинская область - 55,

Алматинская область - 85,

Атырауская область - 290,

Восточно-Казахстанская область - 68,

Жамбылская область - 66,

Западно-Казахстанская область - 215,

Карагандинская область - 603,

Костанайская область - 92,

Кызылординская область - 64,

Мангистауская область - 126,

Павлодарская область - 142,

Северо-Казахстанская область - 31,

Туркестанская область - 71.

Всего в стране выявлены 458724 заболевших.