08:00, 12 Июль 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 11 июля 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3899 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 950,
город Алматы - 638,
город Шымкент - 264,
Акмолинская область - 139,
Актюбинская область - 55,
Алматинская область - 85,
Атырауская область - 290,
Восточно-Казахстанская область - 68,
Жамбылская область - 66,
Западно-Казахстанская область - 215,
Карагандинская область - 603,
Костанайская область - 92,
Кызылординская область - 64,
Мангистауская область - 126,
Павлодарская область - 142,
Северо-Казахстанская область - 31,
Туркестанская область - 71.
Всего в стране выявлены 458724 заболевших.