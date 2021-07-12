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    08:00, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 11 июля 2021 г. в Казахстане

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    За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3899 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 950,

    город Алматы - 638,

    город Шымкент - 264,

    Акмолинская область - 139,

    Актюбинская область - 55,

    Алматинская область - 85,

    Атырауская область - 290,

    Восточно-Казахстанская область - 68,

    Жамбылская область - 66,

    Западно-Казахстанская область - 215,

    Карагандинская область - 603,

    Костанайская область - 92,

    Кызылординская область - 64,

    Мангистауская область - 126,

    Павлодарская область - 142,

    Северо-Казахстанская область - 31,

    Туркестанская область - 71.

    Всего в стране выявлены 458724 заболевших.

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    Официальные источники (служебная)
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