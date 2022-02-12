08:00, 12 Февраль 2022 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 11 февраля 2022 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2283 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 195
город Алматы - 519
город Шымкент - 25
Акмолинская область - 180
Актюбинская область - 46
Алматинская область - 214
Атырауская область - 23
Восточно-Казахстанская область - 112
Жамбылская область - 51
Западно-Казахстанская область - 70
Карагандинская область - 242
Костанайская область - 177
Кызылординская область - 11
Мангистауская область - 13
Павлодарская область - 195
Северо-Казахстанская область - 199
Туркестанская область - 11
Всего в стране выявлено 1287952 заболевших.