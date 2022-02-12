Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 11 февраля 2022 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2283 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 195

город Алматы - 519

город Шымкент - 25

Акмолинская область - 180

Актюбинская область - 46

Алматинская область - 214

Атырауская область - 23

Восточно-Казахстанская область - 112

Жамбылская область - 51

Западно-Казахстанская область - 70

Карагандинская область - 242

Костанайская область - 177

Кызылординская область - 11

Мангистауская область - 13

Павлодарская область - 195

Северо-Казахстанская область - 199

Туркестанская область - 11





Всего в стране выявлено 1287952 заболевших.