Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 11 февраля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 951 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 109,

город Алматы - 108,

город Шымкент - 9,

Акмолинская область - 79,

Актюбинская область - 8,

Алматинская область - 76,

Атырауская область - 33,

Восточно-Казахстанская область - 64,

Жамбылская область - 10,

Западно-Казахстанская область - 75,

Карагандинская область - 58,

Костанайская область - 79,

Кызылординская область - 4,

Мангистауская область - 7,

Павлодарская область - 163,

Северо-Казахстанская область - 62,

Туркестанская область - 7.





Всего в стране выявлено 200044 заболевших.