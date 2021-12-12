08:00, 12 Декабрь 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 11 декабря 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 554 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 68,
город Алматы - 38,
город Шымкент - 12,
Акмолинская область - 48,
Актюбинская область - 3,
Алматинская область - 23,
Атырауская область - 4,
Восточно-Казахстанская область - 22,
Жамбылская область - 2,
Западно-Казахстанская область - 15,
Карагандинская область - 95,
Костанайская область - 70,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 1,
Павлодарская область - 69,
Северо-Казахстанская область - 74,
Туркестанская область - 6.
Всего в стране выявлены 979484 заболевших.