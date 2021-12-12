Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 11 декабря 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 554 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.





В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 68,

город Алматы - 38,

город Шымкент - 12,

Акмолинская область - 48,

Актюбинская область - 3,

Алматинская область - 23,

Атырауская область - 4,

Восточно-Казахстанская область - 22,

Жамбылская область - 2,

Западно-Казахстанская область - 15,

Карагандинская область - 95,

Костанайская область - 70,

Кызылординская область - 4,

Мангистауская область - 1,

Павлодарская область - 69,

Северо-Казахстанская область - 74,

Туркестанская область - 6.

Всего в стране выявлены 979484 заболевших.