Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 11 августа 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7747 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1384,

город Алматы - 1510,

город Шымкент - 515,

Акмолинская область - 276,

Актюбинская область - 364,

Алматинская область - 300,

Атырауская область - 460,

Восточно-Казахстанская область - 244,

Жамбылская область - 135,

Западно-Казахстанская область - 169,

Карагандинская область - 1127,

Костанайская область - 264,

Кызылординская область - 204,

Мангистауская область - 218,

Павлодарская область - 297,

Северо-Казахстанская область - 159,

Туркестанская область - 121.

Всего в стране выявлены 664524 заболевших.