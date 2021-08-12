08:00, 12 Август 2021 | GMT +6
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 11 августа 2021 г. в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7747 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1384,
город Алматы - 1510,
город Шымкент - 515,
Акмолинская область - 276,
Актюбинская область - 364,
Алматинская область - 300,
Атырауская область - 460,
Восточно-Казахстанская область - 244,
Жамбылская область - 135,
Западно-Казахстанская область - 169,
Карагандинская область - 1127,
Костанайская область - 264,
Кызылординская область - 204,
Мангистауская область - 218,
Павлодарская область - 297,
Северо-Казахстанская область - 159,
Туркестанская область - 121.
Всего в стране выявлены 664524 заболевших.