Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 23:59 час. 11 апреля 2021 г. в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2290 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 398,

город Алматы - 610,

город Шымкент - 53,

Акмолинская область - 108,

Актюбинская область - 105,

Алматинская область - 283,

Атырауская область - 110,

Восточно-Казахстанская область - 33,

Жамбылская область - 53,

Западно-Казахстанская область - 118,

Карагандинская область - 205,

Костанайская область - 31,

Кызылординская область - 35,

Мангистауская область - 37,

Павлодарская область - 48,

Северо-Казахстанская область - 36,

Туркестанская область - 27.

Всего в стране выявлено 271809 заболевших.